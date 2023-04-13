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İnfografik
TRT Haber 13.04.2023 18:10

Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a

Türkiye'nin otomobili Togg'da, ilk teslimat, ilk siparişi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldı. Anadolu kırmızısı ve Gemlik yeşili araçları teslim alan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk meyvelerinden Togg hayırlı olsun" dedi.

Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a

Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a

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