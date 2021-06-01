Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 17:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Duygusal zekâ: İş yaşamında duygulara hala yer yok mu?
Bugün önemli bir kavram olarak karşımıza çıkan duygusal zekâ, bireyin özel hayatı kadar iş yaşamını da etkiliyor. Bu kavram iş yaşamında ne ifade ediyor, duygusal zekâ ve başarı arasında nasıl bir ilişki var? Uzmanlara sorduk.
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