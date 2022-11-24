Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 17:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deprem değil panik hastanelik etti
Düzce’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde onlarca kişi yaralandı. Bu yaralanmaların nedeni ise deprem değil panikti. Sarsıntı sırasında korkuya kapılanlar ya balkondan atladı ya da merdivenden aceleyle inmeye çalıştı. Oysa binaların bu bölümleri deprem anında uzak durulması gereken alanların başında geliyor.
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