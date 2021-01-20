Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 17:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Beyaz Saray'ın gölgesinde büyüyen tehdit: Aşırılık yanlıları
6 Ocak'ta Kongre binasına baskın düzenleyen Trump yanlısı aşırılık yanlıları, ABD'de büyüyen ırkçı tehdidi yeniden gün yüzüne çıkardı. Proud Boys, Oath Keepers gibi gruplara ABD medyasından aşina olsak da bu gruplar buz dağının sadece görünen yüzü.
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