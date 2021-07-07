Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 16:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Kurum: Marmara'da balık avı kısıtlaması getirilebilir
Marmara’daki müsilaj sorunuyla ilgili konuşan Bakan Kurum, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılacak çalışmayla Marmara’da balık avlanmasıyla ilgili bir kısıtlamanın getirilebileceğini söyledi. Kurum, balıkların müsilajı yediğine dikkat çekti.
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