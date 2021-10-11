Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 15:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Avrupa ekonomisi zor günler geçiriyor
Avrupa ülkeleri ekonomik açıdan sıkıntılı günlerden geçiyor. İngiltere'de akaryakıt krizi ortaya çıktı. Almanya'da inşaat ve emlak sektörlerinde fahiş fiyat artışları görüldü. Fransa'da öğrenciler gıda kuyruğu oluşturdu. Detaylar haberimizde...
Son Haberler
- 15:59
- 15:59
- 15:55
- 15:50
- 15:52
Sıradaki Haber
Tigray her alanda Etiyopya'yı olumsuz etkiliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz