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03.05.2023 19:45
, 03.05.2023 19:48
SON GÜNCELLEME
03.05.2023 19:48
Ankara-Sivas YHT Hattı açıldı
Ankara'dan Sivas'a ulaşımı 2 saate indirecek Ankara-Sivas YHT Hattı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın katıldığı törenle açıldı. 12 saat olan demir yoluyla seyahat süresi 2 saate, Ankara-Yozgat kesiminde 1 saate indi.
Ankara-Sivas YHT Hattı açıldı
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