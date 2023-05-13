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İnfografik
TRT Haber 13.05.2023 14:33

Adım adım oy kullanma rehberi

Seçmenler, yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oylarını 6 adımda kullanacak.

Adım adım oy kullanma rehberi

Adım adım oy kullanma rehberi

Adım adım oy kullanma rehberi
Adım adım oy kullanma rehberi

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