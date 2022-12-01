Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 14:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD havlu attı: Venezuela petrolü yeniden masada
Rusya-Ukrayna savaşı sadece krizleri değil uluslararası ilişkiler tarihine geçecek kararları da beraberinde getiriyor. Rusya'ya yönelik yaptırımlar, ambargo uygulanan Venezuela petrolünü yeniden masaya getirdi. Uzmanlara göre ABD Suudi Arabistan'ı cezalandırmak için bu adımı attı. Ayrıca Washington yönetimler üzerinde de eski gücüne sahip değil.
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