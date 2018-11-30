Ziraat fakültelerini tercih eden öğrencilere burs

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Konya’da düzenlenen Tarım Zirvesi programına katılarak konuşma yaptı.

Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bakanlık olarak özellikle ziraat fakültesini seçecek arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ve özellikle üniversitenin ilk 15 bininde olan, 20 bininde olan arkadaşlarımıza bir burs programı üzerinde çalışmaya başladık, yakın zamanda açıklayacağız."

İthal et açıklaması

"Et konusu çok konuşuluyor ama bugün itibarıyla bir hesap yaptık, 6 ay, 1 sene daha Türkiye'nin ithalata ihtiyacı yok gibi gözüküyor."

Kaynak: AA