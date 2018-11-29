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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyindeki Hakurk, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 14 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyine hava harekatı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.


Buna göre, Irak kuzeyindeki Hakurk, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: ırak'ın kuzeyi, hava harekatı
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