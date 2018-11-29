Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Irak kuzeyi Hakurk, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Metina bölgelerine 29 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 14 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/icHX4T3lkn — TSK (@TSKGnkur) 29 Kasım 2018

Buna göre, Irak kuzeyindeki Hakurk, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA