Yargı Reformu Strateji Belgesi’ne son şekli verildi

Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, barolar, akademisyenler Ankara’da buluştu ve Yargı Reformu Strateji Belgesi’ne son şeklini verdi.

Zirvede gündem; yargıda niteliğin arttırılmasıydı. Bunun için en önemli adım ise mesleki yeterlilik sınavı. Sınavın, lisans eğitimi sonrasında yapılması planlanıyor.

Sınavın yazılı olması ve avukatlık, noterlik, arabuluculuk gibi alt hukuk dalları için ortak baraj uygulanması planlanıyor. Hakim ve savcı adayları mesleğe başlamadan önce bir süre yardımcı olarak görev yapacak. Soruşturmadan karara kadar her aşamada bulunacak, tecrübe kazanacak.

“Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de kürsüye çıkarak yargı mensuplarına seslendi, uyardı.

Yeni Yargı Reformu Stratejisi Belgesi ile ilgili konuşan Gül, “Belgemizin vizyonu, güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi olacaktır. Güven veren adaletin hedefi, temel hak ve özgürlüklerin, toplum hayatındaki huzur ve güvenliğin, sosyal beklenti ve memnuniyetin, yani kısacası topyekun varlık ve geleceğimizin garantisini ima etmektedir.” dedi.

"İleri adımlar atılmıştır"

"Yargıda Hedef Süre" uygulamasının başladığını anımsatan Gül, uygulama kapsamında 1 Ocak'tan itibaren dava ve soruşturmalar için belirlenen sürelerin taraflara bildirileceğini ifade etti.

Uygulamayla sistemin geciken veya tıkanan yönlerinin somut verilere dayalı olarak analiz edileceğini belirten Gül, "Amacımız hızlı değil, yargılamaların makul ve olması gereken sürede tamamlanmasıdır. Güven veren adalet, 'pardon' sözünün yargının lügatinden silinmesidir. Güven veren adalet, başta tutuklama tedbiri olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında terazi hassasiyetinin gözetilmesidir. Geride bıraktığımız 16 yılın reform çabalarıyla önemli adımlar atıldı." diye konuştu.

Güven veren adalet, başta tutuklama tedbiri olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında terazi hassasiyetinin gözetilmesidir.” ifadelerini kullandı.

Hukuk Politikaları Kurulu ilk kez katıldı

Yargı Reformu Stratejisi toplantısına ilk kez Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Hukuk Politikaları Kurulu da katıldı.

Kurulu toplantıda Mustafa Akış temsil etti.

Kaynak: AA / TRT Haber