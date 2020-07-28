Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde terör faaliyetlerine geçit vermiyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan paylaşımda teröristlerin hain planlarının bir kez daha engellendiği belirtildi.

Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/PYD'li terörist Zeytin Dalı bölgesinde, 1 DEAŞ’lı terörist de Fırat Kalkanı bölgesinde gözaltına alındı.