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Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/PYD'li, Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 DEAŞ’lı terörist gözaltına alındı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde terör faaliyetlerine geçit vermiyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan paylaşımda teröristlerin hain planlarının bir kez daha engellendiği belirtildi.
Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/PYD'li terörist Zeytin Dalı bölgesinde, 1 DEAŞ’lı terörist de Fırat Kalkanı bölgesinde gözaltına alındı.
Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/PYD'li, Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 DEAŞ’lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/a7xsH0mo96— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 28, 2020
Etiketler: son dakika msb zeytin dalı fırat kalkanıSon Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 11:38
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