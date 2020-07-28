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Pençe Kaplan'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB]
Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirdi.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor. Operasyonlara ilişkin son açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapıldı.
Kamondoların başarıyla devam eden Pençe Kaplan operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Paylaşımda operasyona ilişkin görüntülere de yer verildi.
Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/8cRv7u1hSf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 28, 2020
Etiketler: son dakika msb pençe kaplanSon Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 11:09
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