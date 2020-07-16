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Mardin'de 1 terörist daha teslim oldu

Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı. #MSB #TSK pic.twitter.com/agx1QciXfw

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesbından yapılan paylaşımda Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 4 PKK/YPG’li teröristin, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındığı açıklandı.

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