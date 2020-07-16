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Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist gözaltına alındı
[Fotoğraf: MSB]
Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist gözaltına alındı.
TSK, Suriye sınırında terörden arındırdığı bölgelerde terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetlerine fırsat vermiyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesbından yapılan paylaşımda Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 4 PKK/YPG’li teröristin, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındığı açıklandı.
Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/agx1QciXfw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 16, 2020
Etiketler: son dakika zeytin dalı bölgesi msb Terörle MücadeleSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 11:17
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