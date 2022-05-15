Haber Giriş: 15 Mayıs 2022 Pazar 10:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröre ve teröristle geçit vermiyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG’li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Terörist neredeyse hedefimiz orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 15, 2022
Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/kBCymS7ZfH
Etiketler: PKK/YPG Terörle Mücadele Zeytin Dalı Harekatı
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