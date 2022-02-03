Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev'deki Marinskiy Sarayı'nda Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısı ve iki ülke arasında anlaşmalar için imza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Zelenskiy, 30 yıl önce iki ülke diplomatik ilişkileri tesis ettiğini ve bugün devam eden iş birliğini çok önemli bir olayla taçlandırdıklarını aktardı.

"Bu, tarihi bir olay"

İki ülke arasında serbest ticaret anlaşması (STA) imzaladıklarını aktaran Zelenskiy, "Bu, tarihi bir olay. Hepimizi ve dost halklarımızı kutluyorum." diye konuştu.

Zelenskiy, STA imzalanmadan önce bile geçen yıl ticaret hacminin 7 milyar dolara yükseldiğini belirterek "Bu da koyduğumuz 10 milyar dolarlık hedefimizin mümkün olduğunu gösteriyor. STA da bu hedefe beklediğimizden daha hızlı ulaşmamızı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Anlaşma BAYKAR İHA’larının Ukrayna’daki üretimini genişletecek"

Bugün güvenlik ve barış konularını da ele aldıklarını anlatan Zelenskiy, "Önümüzde duran meydan okumalar ve bunların giderilmesi için atılacak adımlar görüşmemizin temel konularıydı. Egemenliğimize ve toprak bütünlüğümüze değişmez desteği için Kırım'ın kurtarılması ve Kırımlıların haklarının korunması için Türkiye'nin Kırım platformuna aktif katılımı için Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Savaşı bitirme yolunda Ukrayna Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Ukrayna'da barış için tüm platformlarda elimizden geleni yapmayı hazırız."

Savunma sanayisi ve havacılıkta iş birliğini ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Bunlar stratejik ortaklığımızın itici güçlerinden biridir. Amacımız ortak savunma projeleri, ortak teşebbüsler kurmak, tecrübe ve teknoloji paylaşımı yapmak. Bugün imzaladığımız anlaşmayla, BAYKAR Makina İHA’larının Ukrayna’daki üretimi genişletilecek." dedi.

"Dostluğumuzu ortak tehditler değil ortak galibiyetler güçlendirecektir"

Bölgede enerji güvenliği konusunu da ele aldıklarını belirten Zelenskiy, Kovid-19 salgınına rağmen yaklaşık 2 milyon Ukraynalı turistin Türkiye'yi ziyaret ederek rekor kırdığını ifade etti.

Bu kapsamda Türkiye'nin Harkiv ve Lviv'de başkonsolosluk açma inisiyatifini desteklediklerini dile getiren Zelenskiy, Ukrayna'nın da Antalya'daki konsolosluğunu başkonsolosluğa çevireceğini belirtti.

Türkiye'nin bu ziyaretini her zaman hatırlayacaklarını kaydeden Zelenskiy, "Kalpten inanıyorum ki dostluğumuzu ortak tehditler değil, ortak galibiyetler güçlendirecektir." diye konuştu.