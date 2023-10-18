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TRT Haber 18.10.2023 14:47

Zehir tacirlerine "Narkogüç" operasyonu: 208 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sehir tacirlerine yönelik 31 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda 208 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Zehir tacirlerine "Narkogüç" operasyonu: 208 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 944 personel, 2 hava aracı ve 35 narkotik dedektör köpeğin katıldığı eş zamanlı operasyona ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Zehir tacirlerine yönelik 31 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen "Narkogüç" operasyonunda 208 şüpheli yakalandı. Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüklerimizce 31 ilimizde eş zamanlı olarak Narkogüç Operasyonu gerçekleştirildi.

Aydın, İstanbul, Malatya, Bitlis, Ankara, Samsun, Adana, Gaziantep, Antalya, İzmir, Şanlıurfa, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Osmaniye, Balıkesir, Düzce, Niğde, Yalova, Muğla, Elazığ, Ordu, Bilecik, Karaman, Denizli, Kırşehir, Sinop, Zonguldak, Diyarbakır ve Çankırı’da zehir tacirleriyle uyuşturucu madde suçlarından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlara, 315 ekip, 944 personel, 2 hava aracı ve
35 narkotik dedektör köpek katıldı.

247,5 kg Skank, 6,5 kg Esrar, Muhtelif miktarda eroin, bonzai, Metamfetamin ve uyuşturucu hap, 15 tabanca, 13 tüfek ve nakit para ele geçirildi. 208 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Uyuşturucu satıcılarının başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Uyuşturcu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.

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