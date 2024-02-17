Zehir tacirlerine 14 ilde operasyon: 142 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma bölgesinde uyuşturucu imalatçıları ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik Narkoçelik-1 operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlar kapsamında, 1 ton 68 kilogram uyuşturucu madde ile 51 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade eden Yerlikaya, 142 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığı bilgisini verdi.

Jandarma Bölgesinde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 1️⃣4️⃣ İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-1” Operasyonlarında;



1️⃣ Ton 6️⃣8️⃣ Kg uyuşturucu madde ile 5️⃣1️⃣ Bin 1️⃣0️⃣0️⃣ adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.



1️⃣4️⃣2️⃣ Zehir taciri ve… pic.twitter.com/efMSqBJicx — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 17, 2024

Yerlikaya, Narkoçelik-1 operasyonlarının, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca İstanbul, Diyarbakır, Kırşehir, Aydın, Antalya, Afyonkarahisar, Batman, Van, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Sakarya, Giresun ve Ankara'da düzenlendiğini kaydetti.