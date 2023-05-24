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TRT Haber 24.05.2023 11:29

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

CHP ile Zafer Partisi arasında imzalanan protokolde şu kararlar yer aldı:

Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır.

1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.

Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir.

Terörle müzakere değil, mücadele vurgusu

Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir.

Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye’nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir.

Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır.

Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir.

Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır. 

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