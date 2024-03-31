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Gündem
AA 31.03.2024 15:00

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ oyunu Ankara'da kullandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere Ankara TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu'na geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ oyunu Ankara'da kullandı
[Fotograf: AA]

Vatandaşlarla sohbet ederek oy kullanmak için sırada bekleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, oyunu 4011 no'lu sandıkta kullandı.

Oy verme işlemini gerçekleştirdikten sonra mührü kabinde unutan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, sandık başkanının uyarısının ardından mührü kabinden alarak sandık görevlilerine teslim etti.

Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdağ, seçim sonuçlarını parti genel merkezinde takip edeceğini bildirdi.

Özdağ, seçim sonuçlarının sorunsuz bir sayımla aktarılması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Türkiye için hayırlı uğurlu olsun, biz Zafer Partisi olarak bu seçimlerde büyük bir sıçrama yapacağımızı düşünüyoruz. Bunu seçim kampanyası boyunca gördük. Onun içinde bu seçimlere büyük bir özveri ve özgüvenle girdik. İnşallah sandıklar açıldığında da yapmış olduğumuz tespitlerin teyidini göreceğiz."

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