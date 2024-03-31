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TRT Haber 31.03.2024 13:51

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.38'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Kaş'a yaklaşık 267,87 kilometre mesafede olan depremin, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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