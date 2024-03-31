Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.38'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Merkez üssü Kaş'a yaklaşık 267,87 kilometre mesafede olan depremin, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 31, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz - [267.87 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2024-03-31
Saat:13:38:06 TSİ
Enlem:34.10694 N
Boylam:28.02611 E
Derinlik:15 km
Detay:https://t.co/yspj11u8tE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi