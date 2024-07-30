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Gündem
TRT Haber 30.07.2024 11:34

Zabıtanın dikkati PKK/KCK'lı teröristin yakalanmasını sağladı

Muğla'da, sığınma evi talebinde bulunan terör örgütü PKK/KCK üyesi kadının foyasını, zabıtanın dikkati ortaya çıkardı. Zabıta, kadının telefonunda bölücü örgüte ait fotoğrafları gördü. Örgüte katılmak için Van'a gitmeye çalışan kadın, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki otogara gelen kadın, güvenlik görevlisine, kadın sığınma evinde kalmak istediğini söyledi. Görevli onu otogardaki zabıtaya yönlendirdi.

Zabıta, 19 yaşındaki kadının telefonunu kullandığı sırada, terör örgütüne ait örgütsel fotoğrafları gördü.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilmesinin ardından otogara terörle mücadele ekipleri sevk edildi.

Örgüt üyesi olduğu belirlendi

Öğrenci olduğu belirlenen kadın, savcılığın talimatı ile 'terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla gözaltına alındı. Telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Kadının ifadesinde, örgüte katılmak amacıyla Van'a gitmeye çalıştığını söylediği iddia edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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Muğla PKK/KCK Zabıta
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