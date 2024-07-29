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TRT Haber, AA 29.07.2024 21:32

Bakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı olan Prabowo Subianto'yla bir araya geldi.

Bakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile bir araya geldi
[Fotograf: AA]

Bakanlık, X sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı olan Prabowo Subianto'yu ağırladı.

Fidan, Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lamola ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ronald Lamola ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, göreve yeni başlayan mevkidaşını tebrik etti.

Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve Gazze’deki durum ele alındı.

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