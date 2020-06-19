Haber Giriş: Kaynak: AA
Yurtlarda 97 ülkeden 77 bin kişi ağırlandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sadece Türk vatandaşları değil, yabancılar da yurtlarımızda kaldı. 97 ülkeden 77 bin vatandaşı yurtlarımızda ağırladık" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yurtlarda kalan vatandaşlar koronavirüs önlemleriSon Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 11:31
Sıradaki Haber
FETÖ'nün sözde Yargıtay grup sorumlusu Çetin Şen'in hapis cezası onandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz