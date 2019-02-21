Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) yeni bir proje hayata geçiriyor. Yurtdışında yaşayan 7 milyonu aşkın Türk'ün talebi dinlenecek, önerileri alınacak. Değişen ihtiyaçlara göre yapılacak düzenlemelerle resmi iş ve işlemlerin hızı arttırılacak.

"Yurdışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi" hayata geçiriliyor.

"Proje 4 aşamadan oluşuyor"

YTB Başkanı Abdullah Eren, projeyle ilgili bilgileri paylaştı. Eren, "Kamu kurumlarımızın Türk diasporasına sunduğu hizmetlerin bir envanterinin çıkarılması ve ilgili mevzuatın değerlendirilmesi yoluyla vatandaşları bilgilendirerek farkındalık sağlarken, onların talep ve önerilerini kamu kurumlarına aktararak yeni uygulamalar ve düzenlemelere katkı sağlamış olacaktır." dedi.

Projenin 4 aşamadan oluştuğunu belirten Eren, ilgili yasa ve ikincil mevzuatı derleyeceklerini söyledi.

Eren'in verdiği bilgilere göre, kamu kurumlarınca yurt dışına yönelik idari işlemlerin iş akış şemaları detaylı bir şekilde çıkarılacak.

YTB koordinasyonundaki projeye Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı destek veriyor.

"İşlemler hızlı ve kolay şekilde e-Devlet'ten yapılabilecek"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, yurt dışındaki vatandaşların; sosyal güvenlikten askerlik hizmetlerine, vergiden tapu hizmetlerine kadar birçok alanda hızlı ve kolay şekilde bütün e-Devlet uygulamalarını kullanabileceklerini söyledi.

Anketler ile görüşler alınacak

Yurtdışında yaşayan Türklerin anketlerle görüşleri alınacak ve bu doğrultuda işlemlerin iyileştirilmesi için öneriler ortaya konulacak. Mevzuat taraması ve envanter hazırlanmasının ardından projenin saha çalışması başlayacak, taslak öneri paketi oluşturulacak.

Bürokrasi azalacak

8 ayda tamamlanması öngörülen projenin son aşamasında ise tespit edilen iş ve işlemlere ilişkin kamu kurumlarının değerlendirmeleri ve çözüm önerileri alınarak bir rapor hazırlanacak. Bu sayede bürokratik işlemler azalacak, kamu kaynak ve personelinin etkin kullanımı sağlanacak.

Kaynak: TRT Haber