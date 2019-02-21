Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terörle mücadele hakkında açıklamalarda bulundu.

Oktay, “Kahraman ecdadımızın torunları olarak İHA'larımızla, SİHA'larımızla, tanklarımızla, toplarımızla, en önemlisi sarsılmaz imanımızla, terör örgütlerini ve onların arkalarındaki şer odaklarını çökertmek için inançla ve inatla mücadele ediyoruz.” dedi.

Yurt içinde veya dışında, tehdit nereden gelirse teröristleri vuracağız dediklerini ve vurduklarını ifade eden Oktay, “İster PKK, ister FETÖ, ister bilmem ne… Bize tehdit oluşturmaya çalışan teröristlerin tepelerine balyoz gibi iniyoruz, inmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA