Çok Bulutlu 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.05.2023 21:42

Yurt dışında rekor katılım: 1 milyon 488 bin oy kullanıldı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 488 bin 842 oldu. Yurt dışı temsilciliklerde oy kullanma sayısı 2018 seçimindeki oy sayısını geride bıraktı.

Yurt dışında rekor katılım: 1 milyon 488 bin oy kullanıldı
[Temsili fotoğraf: AA]

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında kullanılan oy sayısı 1 milyon 488 bin 842'ye ulaştı.

Bugün itibarıyla gümrüklerde 100 bin 897 oy kullanılırken, yurt dışı temsilciliklerde ise 1 milyon 387 bin 945 kişi sandık başına gitti.

Böylece 14 Mayıs'taki seçimler için yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı, 2018'de seçimindeki oy sayısını geride bıraktı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlardan 2018 seçimleri için 1 milyon 358 bin 584 kişi sandık başına gitmişti.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

ETİKETLER
Seçim 2023
Sıradaki Haber
İnce: Bence Erdoğan da çekilsin, Kılıçdaroğlu tek başına gitsin
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:15
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı bugün açılıyor
00:15
Hırvat birliklerinin 30 yıl önce Mostar Köprüsü'nü yıktığı o anlar
00:15
İtalya'da demir yollarındaki arıza nedeniyle tren seferleri aksadı
00:15
İnşaat çalışması sırasında zemin çöktü: 3 yaralı
00:09
Seçim takvimi işliyor: Propaganda konuşmaları başlayacak
00:01
Seçime 7 gün kaldı
Kral 3. Charles tacını giydi
Kral 3. Charles tacını giydi
FOTO FOKUS
İnşaat çalışması sırasında zemin çöktü: 3 yaralı
İnşaat çalışması sırasında zemin çöktü: 3 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ