Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 06.05.2023 19:31

MSB: 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim oldu.

MSB: 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Operasyonları ile inlerine girilen terör örgütü PKK'dan kaçış sürdüğünü açıkladı.

MSB, açıklamasında, "Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu" bilgisini verdi. 

 


ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele Pençe Operasyonları
Sıradaki Haber
Yurt dışında 1 milyon 404 bin seçmen oy kullandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:01
AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi' için hazırlıklar sürüyor
20:55
İtalya'daki Türk vatandaşları sandık başında
20:41
Kuzey Makedonya'da 30. Uluslararası Hıdırellez Şenliği
20:43
Hatay'da çekiciyle çarpışan kamyon 11 araca çarparak durabildi
20:35
6 Şubat'tan itibaren Türkiye ve çevresinde 33 bin 77 deprem meydana geldi
20:36
ABD'de eski bir evsize 'kazı kazandan' 5 milyon dolarlık ödül çıktı
Kral 3. Charles tacını giydi
Kral 3. Charles tacını giydi
FOTO FOKUS
Kuzey Makedonya'da 30. Uluslararası Hıdırellez Şenliği
Kuzey Makedonya'da 30. Uluslararası Hıdırellez Şenliği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ