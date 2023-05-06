MSB: 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Operasyonları ile inlerine girilen terör örgütü PKK'dan kaçış sürdüğünü açıkladı.

MSB, açıklamasında, "Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu" bilgisini verdi.

Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçış sürüyor.



Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/iv8djAGT2y