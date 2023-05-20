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Gündem
TRT Haber 20.05.2023 00:03

Yurt dışında oy kullanma işlemi bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için Türkiye'nin dış temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi bugün başlıyor. Peki yurt dışında yeniden oy kullanacaklar için süreç nasıl işleyecek?

Yurt dışında oy kullanma işlemi bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasıyla yurt dışında yaşayan Türk seçmen de yeniden sandığa gitmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda 73 ülkede 156 temsilcilikte ve gümrük kapılarında oy kullanılabilecek. Yurt dışında toplam 3 bin 461 sandık kurulacak.

Yurt dışında oy verme işlemleri 20 Mayıs'ta başlayacak, 24 Mayıs'ta tamamlanacak.

Gümrük kapılarında ise 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar oy verilebilecek.

29 Mayıs 2005'ten önce doğanlar ikinci turda oy kullanabilecek

Yurt dışında oy kullanacaklar için ilk turda kullanılan seçmen adresleri geçerli olacak.

En çok Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da 13 konsolosluk bölgesinde saat 8.00 ile 23.00 arasında sandığa gidilebilecek.

Cumhurbaşkanı seçimi için bazı ülkelerde sandıklar bugün kuruluyor
Cumhurbaşkanı seçimi için bazı ülkelerde sandıklar bugün kuruluyor

Diğer 4 seçim merkezinde ise oy verme saatleri 9.00 ila 21.00 olacak.

29 Mayıs 2005 tarihinden önce doğmuş olanlar, yani ilk turdan sonra 18 yaşını dolduranlar, ikinci turda oy kullanabilecek.

Tüm oylar 28 Mayıs'ta sayılacak

Bu seçmenlerin Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi internet sitesinden yurt dışı seçmen kütüğündeki kaydını kontrol etmesi gerekiyor.

Kaydı bulunmayan seçmenin konsolosluk bölgesine giderek yurt dışı seçmen kütüğüne kaydını yaptırması şart.

Yurt dışındaki oyların Türkiye'ye getirilmesi ise birinci turdaki süreçle benzer olacak.

Diplomatik kurye beraberinde Türkiye'ye getirilecek oylar, 28 Mayıs tarihinde Türkiye'de sandıkların kapanmasının ardından diğer oylarla birlikte sayılacak.

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