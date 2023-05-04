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Gündem
AA 04.05.2023 22:39

Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 165 bini aştı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 165 bin 969 oldu.

Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 165 bini aştı
[Fotograf: TRT Haber]

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)  27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında yurt dışındaki temsilciliklerde 1 milyon 83 bin 684, gümrük kapılarında ise 82 bin 285 seçmen oy kullandı.

İlk kez oy kullanacakların sayısı 277 bin 646

Gümrük kapılarında oy verme işlemi 14 Mayıs saat 17.00'de, yurt dışı temsilciliklerinde ise 9 Mayıs'ta sona erecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabiliyor.

Yurt dışında 3 milyon 416 bin 98 seçmen oy kullanacak. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646.

Yurt dışında hangi ülkede hangi tarihte oy kullanılacak?
Yurt dışında hangi ülkede hangi tarihte oy kullanılacak?

Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak?

Seçmenler, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanın geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.

Seçmenler nelere dikkat etmeli?
Seçmenler nelere dikkat etmeli?

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işleminde bir hafta geride kaldı.

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