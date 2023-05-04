TBMM Başkanı Şentop: Bölgemizdeki sorunları işbirliği içinde çözmemiz acil bir ihtiyaçtır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) 61. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin büyük bir alanı etkilediğini ve görülmemiş bir yıkıma neden olduğunu anımsattı.

Yaşanan bu felaketin ardından Türkiye'nin dostlarının Türk halkının yardımına koştuğunu ve büyük bir dayanışma örneği sergilendiğini söyleyen Şentop, "Gerek gönderdiğiniz ayni ve nakdi yardımlar gerek arama kurtarma faaliyetleri için gönderdiğiniz ekiplerin çalışmaları, bir nebze olsun acılarımızın hafifletilmesini sağladı. Bu süreçte gösterdiğiniz bu kıymetli dayanışma ve yaptığınız yardımlar, Türk halkı tarafından takdirle karşılandı. Bu vesileyle hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Parlamenter diplomasi demokratik ülkeler için diplomasinin çok önemli bir boyutu haline geldi"

Şentop, parlamenter diplomasinin bugün özellikle demokratik ülkeler için diplomasinin çok önemli bir boyutu haline geldiğine dikkati çekerek, bunun bölgesel ve küresel sorunların çözümü için uluslararası alanda güvenliğin, barışın, istikrarın ve refahın temini noktasında çok önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

"Parlamentolarımızın barışın pekiştirilmesinde üstlenebilecekleri sorumlulukları var"

Bu sebeple 61. Genel Kurul'un temasını "Değişen Küresel Dinamiklerde Parlamenter Diplomasinin Rolü: Kalkınma, Barış, İstikrar" olarak belirlediklerini ifade eden Şentop şöyle konuştu:

"Hem Karadeniz Havzası'ndaki hem de küresel ölçekteki güncel gelişmeleri ve sınamaları dikkate alarak değişen küresel dinamikler çerçevesinde parlamentoların ve parlamenterlerin rolünün öne çıkarılması gerektiğine inanıyoruz. Parlamentolarımızın bölgemizde barış, refah ve istikrarın pekiştirilmesinde üstlenebilecekleri ilave rol ve sorumluluklarının olduğunu düşünüyoruz"

"Bölgemizdeki sorunları işbirliği içinde çözüme ulaştırmamız acil bir ihtiyaçtır"

Meclis Başkanı Şentop, parlamenter diplomasinin öneminin, bölgede özellikle son dönemlerde değişen jeopolitik dinamikler dikkate alındığında daha net şekilde ortaya çıktığını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgemizdeki sorunları ortak bir irade ortaya koyarak ve işbirliği içinde hareket ederek çözüme ulaştırmamız her zamankinden daha acil bir ihtiyaçtır. Bölgede yaşanan sorunları diplomatik mekanizmalarla ve diyalog yoluyla çözüme kavuşturmamız kalkınmanın, barışın ve istikrarın yalnızca bölge ülkelerinde değil aynı zamanda Avrupa kıtasında ve küresel ölçekte temin edilmesi için elzemdir. "

Şentop, parlamentolar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin, hükümetler arasında güvenin ve işbirliğinin tesisi noktasında da önem arz ettiğini, parlamentoların, farklı tarafları bir araya getirme ve uzlaşma sağlama konusunda uzmanlaşmış yapılar olduğunu söyledi. Şentop, hem KEİPA şemsiyesi altındaki çabaları hem de parlamentolar arası ilişkileri daha ileri boyutlara taşımaları gerektiğinin altını çizdi.

"KEİÖ, bölgenin barış ve istikrarı için önemi yadsınamayacak bir kuruluş"

KEİPA'nın, bağlı bulunduğu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün (KEİÖ) hedef ve öncelikleri olan bölgesel barış, istikrar ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi doğrultusunda üye ülke parlamentoları arasında önemli bir danışma ve istişare platformu işlevi gördüğünü dile getiren Şentop, bu bakımdan KEİÖ'nün, bölgenin barış ve istikrarı için önemi yadsınamayacak bir kuruluş olduğunu söyledi.

"Türkiye olarak, bu platform altındaki ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz"

KEİPA'nın da bölgedeki en etkin parlamenter platformların başında geldiğini anlatan Şentop, şunları kaydetti:

"KEİPA, yürüttüğü çalışmalarla bölge ülkelerini yakından ilgilendiren konularla ilgili raporlar ve tavsiye kararlarıyla bölgedeki işbirliği sürecinin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Bugün için KEİPA, Karadeniz Havzası'ndaki üzücü gelişmeler nedeniyle zor bir dönemden geçmekte olsa da teşkilatımızın ortak hedeflerine daha da yakınlaşmasını sağlamak için bütün üye ülke parlamentolarıyla yakın işbirliğimizi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz.Türkiye olarak, bu platform altındaki ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."