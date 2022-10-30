Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre, personelin görev süresi 6 yıla çıkarıldı.

Daha önce bu süre en fazla 3 yıl olarak uygulanıyordu.

Söz konusu süre hizmetin gerektirdiği hallerde bakanlıklarda ve bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarında bakan onayı, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarda ise üst yönetici onayı ile bir yıla kadar uzatılabiliyordu.