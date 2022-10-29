Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi 23:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Somali'ye taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Somali’nin başkenti Mogadişu'da bugün meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.
Yaralıların bir kısmının tedavilerine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Somali Terör Saldırısı
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