"Yüreğimde Filistin" konulu anma pulu satışta

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 29 lira (85 x 60 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile pula ait 87 lira bedelli ilk gün zarfı ile içerisinde 29 lira bedelli anma pulu (85 x 60 mm boyutunda), 3x 29 lira bedelli seri numaralı anma pullar (85 x 60 mm boyutunda), (85 x 60 mm boyutunda), (90 x 60 mm boyutunda) ve 58 lira bedelli ilk gün zarfının bulunduğu 750 lira bedelli portföyün abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve şirkete ait www.filateli.gov.tr internet adresinde satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla PTT Pul Müzesi'nde "Yüreğimde Filistin 15.11.2024 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılıyor.