Yurdun iç ve batısında sıcaklıklar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğün tarafından yapılan son tahminlerden derlenen bilgilere göre, yurt genelinde bir süredir düşük seyreden hava sıcaklıklarında değişim bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, halen mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, hafta ortasından itibaren iç ve batı kesimlerde artışa geçecek.

Sıcaklıkların, yarından itibaren kademeli olarak, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde hissedilir derecede artarak, mevsim normalleri civarına ve yer yer üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Sıcaklıklar 6 ila 10 derece yükselecek

Hafta başına kadar etkisini sürdüren soğuk havanın, yerini daha ılıman bir hava kütlesine bırakması beklenirken; özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde sıcaklıkların 6 ila 10 derece artacağı tahmin ediliyor.

Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri seviyesindeki seyrini sürdürmesi, yağışlı sistemlerin ise etkisini bölge bölge devam ettirmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, sıcaklık artışıyla birlikte iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.