Doğu Akdeniz'deki gerilimin azaltılmasına yönelik diyalog çabalarına rağmen Yunanistan, uluslararası hukuk ve anlaşmalara aykırı adımlarına devam ediyor.

Midilli Adası'nın silahlandırılmasına yönelik girişimlere Ankara, yeni bir NAVTEX ile cevap verdi.

Duyuruda, "Midilli Adası'nın 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir" denildi.

Yunanistan; Sakız ve Limni adalarını da silahlandırmış, Türkiye o adaların gayri askeri statülerinin ihlal edildiğine dair 14 ve 22 Eylül tarihlerinde 2 ayrı NAVTEX ilan etmişti.