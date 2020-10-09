Haber Giriş: Kaynak: AA
Türk ve Yunan askeri heyetleri ilk toplantısını yaptı
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri, ayrıştırma mekanizması oluşturulmasına yönelik ilk toplantısını NATO Karargahı’nda gerçekleştirdi." dedi.
Bakan Akar, "(Askeri heyetlerin görüşmesi) Diyalog mekanizmalarının, kazaları, olayları önlemek için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesinden yanayız." ifadesini kullandı.
Akar, "İşgal bitmeden, teröristler, paralı askerler oradan çıkarılmadan Azerbaycanlı kardeşlerimizin durmasını beklemeyin." diye konuştu.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 16:08
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