Haber Giriş: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 15:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Yunanistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı
Ege Denizi'nde, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği tespit edilen mülteci botlarındaki göçmenler kurtarıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, Deniz Kuvvetlerine ait İHA'ların, Çeşme'nin batısında Yunanistan'a ait P-930 sahil güvenlik botu tarafından 2 adet mülteci botu ile düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiğini tespit ettiği kaydedildi.
Açıklamada, durumun ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildiği, düzensiz göçmenlerin sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarıldığı bilgisine yer verildi.
Ayrıca paylaşımda, düzensiz göçmenlerin kurtarılmasına ilişkin görüntülere de yer verildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Ege Denizi Sahil Güvenlik Yunanistan
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