Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, Deniz Kuvvetlerine ait İHA'ların, Çeşme'nin batısında Yunanistan'a ait P-930 sahil güvenlik botu tarafından 2 adet mülteci botu ile düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiğini tespit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, durumun ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildiği, düzensiz göçmenlerin sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarıldığı bilgisine yer verildi.

Ayrıca paylaşımda, düzensiz göçmenlerin kurtarılmasına ilişkin görüntülere de yer verildi.