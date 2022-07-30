Türkiye'nin Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı hususunda dışa bağımlılığını bitirmek, mayın sahaları emniyetli, etkili ve hızlı bir şekilde temizleyebilmek için ASFAT tarafından Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) için tasarım faaliyetleri başlatıldı.

1⃣Bağlı şirketimiz @MSB_ASFAT tarafından yerli ve millî imkânlarla üretilen 13 adet Mekanik Mayın Temizleme Aracı (MEMATT) daha Azerbaycan Savunma Bakanlığına teslim edildi. Bugüne kadar Azerbaycan'a ihraç edilen MEMATT sayısı 20'ye ulaşmış oldu. pic.twitter.com/zqleh6rFTz — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 30, 2022

MEMATT, askeri fabrikalar ve özel sektör iş birliğiyle bir yıldan kısa bir sürede tasarlanıp üretildi ve kalifiye edildi. İlgili yıllarda Türkiye'de mevcut olmayan kalifikasyon yeteneği de ASFAT ve MAFAM iş birliği ile ülkeye kazandırıldı.

Sahadan alınan geri bildirimler neticesinde MEMATT üzerinde iyileştirmeler ve rekabetçi üstünlük sağlayacak geliştirmeler ASFAT tarafından 2022 yılı başında uygulanmaya başlandı. Bunun neticesinde, MEMATT’ın motor gücü yükseltildi, alanındaki uluslararası rakiplerine göre en düşük titreşim seviyesine sahip oldu.

Araç üzerindeki kamera sayısı arttırılarak operatöre kullanım kolaylığı sağlandı, aracın tozlu alanlarda operasyonuna duraksamadan devam etmesi için gerekli sızdırmazlık yetenekleri arttırılarak, kumanda boyutu kullanıcı dostu olacak şekilde yeniden boyutlandırıldı. Aracın konumu da dahil olmak üzere araç ile operasyonun yürütüldüğü sahadaki performansa ilişkin tüm verilere araç kumandasında operatör kullanım ve kontrolüne açık hale getirildi.

8 kilogram TNT'ye dayanıklı

Uluslararası muadillerine nispeten çok daha üstün özelliklere sahip MEMATT, 8 kg TNT’ye dayanıklı olacak şekilde tasarlandı, anti-personel ve anti-tank mayınlarına karşı başarıyla test edildi.

Farklı ülkelere de ihracat gerçekleştirilecek

Halihazırda gerek yakın gerekse uzak coğrafyadaki ülkelerden taleplere ilişkin çalışmalar ASFAT tarafından yürütülürken, çok kısa süre içerisinde farklı ülkelere MEMATT ihracatının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bunun yanında uluslararası muadillerinde bulunmayan birtakım özelliklerin MEMATT’a entegrasyonu noktasında çalışmalar da ASFAT tarafından sürdürülüyor. Söz konusu çalışmaların nihayete ermesine müteakip MEMATT alanında rakiplerine nazaran kıyaslanmayacak üstün özelliklere sahip olacak ve insansız kara aracı ihracatı konusunda öncülüğünü sürdürecek.