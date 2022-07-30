Haber Giriş: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Teröre "Pençe" darbesi: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.
Açıklamada, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği vurgulandı.
Etiketler: Pençe Operasyonları Terörle Mücadele
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