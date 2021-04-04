Yunanistan sahil güvenliğinin 2 Nisan'da aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlere karşı gayriinsani tutumu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yardım eli uzatması, bölgedeki İHA tarafından kaydedilen görüntülere yansıdı.

Tehlikeli manevralarla botu Türk kara sularına ittiler

Kayıtlarda, Yunanistan’a ait LS-70 sahil güvenlik botunun Midilli Adası’nın kuzeyinde çocukların da bulunduğu 20-25 kişilik düzensiz göçmen grubunun lastik botuna tehlikeli şekilde yaklaştığı, tehlikeli manevralarla botu Türk kara sularına geri ittiği görülüyor.

Göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Görüntülerin devamında Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botun gelmesi üzerine Yunan botunun düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun yanından uzaklaşması, düzensiz göçmenlerin de Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılması yer alıyor.