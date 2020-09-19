Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'daki çirkin başlığa tepki: Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır
[Fotoğraf: AA Arşiv]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Yunanistan’da bir gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret edilmesine tepki: Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var.
Çelik tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi. “Yunanistan’da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz” diyen Çelik şunları dile getirdi:
"Yunanlı politikacıların zehirli dili var"
“Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır.”
Yunanistan’da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) September 19, 2020
Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var.
Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır.
Etiketler: Ömer Çelik Yunan gazeteSon Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 11:39
Son Haberler
- 12:09
- 12:01
- 11:48
- 12:03
- 11:42
Sıradaki Haber
İçişleri Bakanı Soylu'dan Gaziler Günü mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz