Milli takımlarda Türkiye'yi temsil ediyor, akademik çalışmalar yapıyor, seminer ve kitaplarla tecrübelerini aktarıyorlar. Vatan için yaptıkları fedakarlıkla yetinmiyor, durmadan üretmeye devam ediyorlar. Onlar, ülkemizin gurur kaynağı gaziler.

Terörle mücadele gazisi Murat Oğuz da onlardan biri. 2007'de Tunceli'de operasyon sırasında tuzaklanmış mayına bastı, sağ bacağını kaybetti. Tedavi sürecinde havalı silahlara merak saldı. Bu merakını, profesyonel eğitim ile pekiştirdi. Çabası, onlarca madalyayı da beraberinde getirdi. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın yolunu açtı.

"Yaralandıktan sonra tedavi süreçleri devam ederken atıcılık sporu ile tanıştım, 2013 yılından sonra da milli takımdayım. En son yapılan dünya şampiyonasında mix yarışmasında da madalya alarak dünya 3'üncüsü oldum. Hedefimiz 2020 Paralimpik Oyunları."

Tecrübelerini aktarmak için çalışıyor

Kıbrıs gazisi emekli Albay Mithat Işık... 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldı. Kıbrıs Türkünü korumak için, silah arkadaşları ile beraber canını ortaya koydu. Çatışmaların en şiddetli olduğu yerlerde ön saflardaydı.

Irak'ın kuzeyi başta olmak üzere birçok operasyona da katıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerine çeşitli kademelerde uzun yıllar hizmet etti.

Mithat Işık, ilerleyen yaşına rağmen tecrübelerini aktarmak için dur durak bilmeden çalışıyor. Düşünce enstitülerinde, seminerlerde konuşmalar yapıyor, yazılar yazıyor. Kıbrıs için barış mesajları vermeye de devam ediyor, tabii bir uyarı ile.

"Biz her zaman barışı tercih ettik ama bizi savaşa mecbur ettiklerinde de dünyanın en savaşan milletiyiz, en savaşkan ordusuna sahibiz."

64 makalesi ve bir kitabı yayımlandı

Terörle mücadele gazisi Muhammet Kemaloğlu, 2009'da Tunceli'deki bir operasyonda vücudunun farklı bölgelerinden yaralandı. Tedavi sürecinin ardından TRT'de Sivil Savunma Uzmanı olarak görev yapmaya başladı. Salgın ile mücadelede ön saflarda yer aldı.

Gazi Kemaloğlu bir yandan da akademik kariyerin kapısını araladı. Okudu, araştırdı, üretti... Yüksek lisansını tamamladıktan sonra doktoraya başladı. 64 makalesi ve bir kitabı yayımlandı.

TRT'deki işini yeni bir hayatın başlangıcı olarak niteliyor

Hasan Çayırlı ise 15 Temmuz gazisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile meydanlara indi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde başından yaralandı.

Yoğun bakımdan çıktıktan sonra Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, kendisine yeni bir geleceğin kapısını açtı. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında göreve başladı. İşi ile tekrar hayata tutundu, eğitim hayallerini gerçekleştirmeye başladı. Gazi Çayırlı, TRT'deki işini yeni bir hayatın başlangıcı olarak niteliyor.