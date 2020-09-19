Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
3 terörist ikna yoluyla teslim oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Şırnak ve Mardin’de 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 157’ye yükseldi.
Terörle mücadele kararlı operasyonlarla sürerken örgüt içindeki çözülme de şiddetleniyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emiyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları bir kez daha sonuç verdi.
Terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubu bugün Şırnak ve Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 157’ye yükseldi.
Etiketler: son dakika Terörle Mücadele ikna yoluyla teslim çözülmeSon Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 09:15
Son Haberler
- 09:31
- 09:33
- 09:12
- 09:04
- 09:03
Sıradaki Haber
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit etabı açılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz