Batı Trakya'da Müslüman Türk varlığını yok saymaya çalışan Yunanistan, Türkleri sindirmek için her fırsatı değerlendiriyor.

Sindirme politikalarında hedefte ise halkın güvendiği kişiler var.

Sudan bahanelerle yıpratmaya çalışılan isimlerden biri de İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete…

Seçilmiş müftüye haksız suçlama

Müftü Ahmet Mete, yargılandığı Selanik Tek Hakimli Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gerekçe ise yaptığı bir konuşma…

Mete, 2016 yılında Gümülcine’de Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi DEB kongresinde bir konuşma yapmış dönemin parti Başkanı Mustafa Aliçavuş’u, Rauf Denktaş’a benzetmişti.

Hapis cezası aldı

Hakkında 2016'da açılan dava sonuçlandı, Mete hapis cezası aldı.

Mahkeme, Mete'nin "halk arasına nifak sokma suretiyle kamu düzenini bozduğuna" hükmetti. 3 yıl tecilli olmak üzere 15 ay hapis cezası verdi.

İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete kararın "sindirme politikası kapsamında" alındığı görüşünde.

" Bugünkü mahkememiz siyasi bir kararla neticelenmiştir. Amaç Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın bütün ileri gelenlerini olduğu gibi susturmaktır, baskı altında tutmaktır. Bunun başka bir açıklaması yoktur."

Mete'nin avukatları kararın temyize götürüleceğini söyledi.

Bu olay Mete'yi hedef alan ilk olay değil. Müftü Mete daha önce de Yunan devletinin haksız suçlamalarıyla karşılaşmış "makamı gasbetmek" suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Türkiye’den kınama

Türkiye, verilen hapis cezasını kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "karar, Yunanistan’ın Batı Trakya Türk Azınlığının kendi iradesiyle seçtiği Müftülere yönelik hukuki baskı ve yıldırma politikalarının bir başka tezahürüdür." denildi.

"Haksız kararın, hukuki sürecin bundan sonraki safhalarında düzeltileceğini umuyoruz. "ifadesi kullanıldı.