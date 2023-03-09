Bakanlıktan yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Mehmetçiklerimiz, Yunanistan sınırından ülkemize itilmeye çalışılan 3 kişiye müdahale etti" bilgisi verildi.

Yapılan incelemede yakalanan şüphelilerin, FETÖ terör örgütü mensubu oldukları tespit edildi.