Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan sınırında 1'i FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan yurda kaçak girmeye çalışan biri FETÖ mensubu 7 kişinin yakalandığını açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan FETÖ Sınır Güvenliği
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