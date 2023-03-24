Seçim mesaisine devam eden MHP'de milletvekili aday adaylığı başvuruları 21 Mart'ta sona erdi. Aday listeleri merkezi yoklama ile belirlenecek.

14-21 Mart arasındaki başvuru sürecinde, 4 bin 693 kişi internet üzerinden ve parti genel merkezine giderek aday adaylığı için başvuruda bulundu.

Müracaatı kabul edilen 1894 aday adayının belgeleri incelemeye alındı. MHP'de aday adaylık başvuruları öncelikle Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Feti Yıldız başkanlığındaki hukukçu grup tarafından gözden geçiriliyor. Aday adaylarının adli sicil kaydına, özgeçmişlerine ve öğrenim durumlarına bakılıyor.

Başvuru dosyaları komisyonda değerlendiriliyor

Bu safhanın ardından başvuru dosyaları Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın başkanlığında kurulan, Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Yıldırım ile Mustafa Kalaycı ve Genel Sekreter İsmet Büyükataman'ın da yer aldığı komisyona gönderiliyor.

Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu, aday adaylarının müracaatlarını hukuki yönden ve parti ilkeleri açısından ele alıyor. Komisyon, milletvekili aday adaylarının referanslarını da değerlendiriyor.

Aday listeleri 9 Nisan'da YSK'ya sunulacak

Çalışmalar tamamlandıktan sonra sonuçlar Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye sunulacak. Aday listeleri, 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek.