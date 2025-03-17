Yumaklı ve Yerlikaya başıboş köpek sorununu görüştü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Yerlikaya'yı Bakanlıkta misafir ettiklerini bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizde önemli bir güvenlik sorunu haline gelen sahipsiz köpekler konusunu ele aldık. Bakanlıklarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirerek, eylem planımızı kararlılıkla uygulayacak ve bu konuyu bir an önce ülke gündeminden çıkaracağız. Sayın Bakan'ımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."